Турниры:
Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
Россия. М-лига (2021/2022)
|10 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|Рубин (мол)
|0:1
|Сочи (мол)
|9 тур
|13 мая, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|3:3
|Рубин (мол)
|8 тур
|6 мая, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|0:3
|Чертаново (мол)
|7 тур
|29 апреля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|0:2
|Рубин (мол)
|6 тур
|22 апреля, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|5 тур
|15 апреля, пятница
|16:00
|Сочи (мол)
|1:0
|Рубин (мол)
|4 тур
|8 апреля, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|1 тур
|5 апреля, вторник
|13:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|13:00
|Чертаново (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|2 тур
|15 марта, вторник
|13:00
|Рубин (мол)
|2:0
|Локомотив (мол)
|18 тур
|3 декабря, пятница
|14:00
|Строгино (мол)
|0:1
|Рубин (мол)
|17 тур
|26 ноября, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|5:2
|Рубин (мол)
|16 тур
|19 ноября, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|1:1
|Нижний Новгород (мол)
|15 тур
|5 ноября, пятница
|14:00
|Рубин (мол)
|0:0
|Спартак М (мол)
|14 тур
|29 октября, пятница
|15:00
|Динамо (мол)
|5:2
|Рубин (мол)
|13 тур
|22 октября, пятница
|12:00
|Рубин (мол)
|6:0
|Уфа (мол)
|12 тур
|15 октября, пятница
|12:00
|Урал (мол)
|3:4
|Рубин (мол)
|11 тур
|30 сентября, четверг
|12:00
|Рубин (мол)
|0:1
|Кр. Советов (мол)
|10 тур
|24 сентября, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|5:1
|Академия им. Коноплева
|9 тур
|17 сентября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:2
|Рубин (мол)
|8 тур
|10 сентября, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|7 тур
|27 августа, пятница
|08:00
|Уфа (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|6 тур
|20 августа, пятница
|11:00
|Рубин (мол)
|1:1
|Строгино (мол)
|5 тур
|13 августа, пятница
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|4:2
|Рубин (мол)
|4 тур
|6 августа, пятница
|12:00
|Академия им. Коноплева
|2:2
|Рубин (мол)
|3 тур
|30 июля, пятница
|15:00
|Рубин (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|27 июля, вторник
|14:00
|Рубин (мол)
|4:0
|Урал (мол)
|1 тур
|23 июля, пятница
|13:00
|Нижний Новгород (мол)
|2:1
|Рубин (мол)