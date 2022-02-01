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    Рубин (мол) - результаты

    Город Казань
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт http://www.rubin-kazan.ru
    Стадион Рубин
    Тренер Владимир Ежуров
    Турниры:
    Россия. М-лига (2021/2022), группа 1
    10 тур
    		20 мая, пятница 18:00 Рубин (мол) 0:1 Сочи (мол)
    9 тур
    		13 мая, пятница 12:00 Зенит (мол) 3:3 Рубин (мол)
    8 тур
    		6 мая, пятница 13:00 Рубин (мол) 0:3 Чертаново (мол)
    7 тур
    		29 апреля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 0:2 Рубин (мол)
    6 тур
    		22 апреля, пятница 13:00 Рубин (мол) 1:1 Ростов (мол)
    5 тур
    		15 апреля, пятница 16:00 Сочи (мол) 1:0 Рубин (мол)
    4 тур
    		8 апреля, пятница 13:00 Рубин (мол) 1:2 Зенит (мол)
    1 тур
    		5 апреля, вторник 13:00 Ростов (мол) 1:1 Рубин (мол)
    3 тур
    		1 апреля, пятница 13:00 Чертаново (мол) 1:2 Рубин (мол)
    2 тур
    		15 марта, вторник 13:00 Рубин (мол) 2:0 Локомотив (мол)
    Россия. М-лига (2021/2022)
    18 тур
    		3 декабря, пятница 14:00 Строгино (мол) 0:1 Рубин (мол)
    17 тур
    		26 ноября, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 5:2 Рубин (мол)
    16 тур
    		19 ноября, пятница 13:00 Рубин (мол) 1:1 Нижний Новгород (мол)
    15 тур
    		5 ноября, пятница 14:00 Рубин (мол) 0:0 Спартак М (мол)
    14 тур
    		29 октября, пятница 15:00 Динамо (мол) 5:2 Рубин (мол)
    13 тур
    		22 октября, пятница 12:00 Рубин (мол) 6:0 Уфа (мол)
    12 тур
    		15 октября, пятница 12:00 Урал (мол) 3:4 Рубин (мол)
    11 тур
    		30 сентября, четверг 12:00 Рубин (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
    10 тур
    		24 сентября, пятница 13:00 Рубин (мол) 5:1 Академия им. Коноплева
    9 тур
    		17 сентября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 2:2 Рубин (мол)
    8 тур
    		10 сентября, пятница 13:00 Рубин (мол) 1:0 Динамо (мол)
    7 тур
    		27 августа, пятница 08:00 Уфа (мол) 2:1 Рубин (мол)
    6 тур
    		20 августа, пятница 11:00 Рубин (мол) 1:1 Строгино (мол)
    5 тур
    		13 августа, пятница 10:00 Кр. Советов (мол) 4:2 Рубин (мол)
    4 тур
    		6 августа, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 2:2 Рубин (мол)
    3 тур
    		30 июля, пятница 15:00 Рубин (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
    2 тур
    		27 июля, вторник 14:00 Рубин (мол) 4:0 Урал (мол)
    1 тур
    		23 июля, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 2:1 Рубин (мол)
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