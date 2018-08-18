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Ахмат (мол) - Рубин (мол)

18.08.2018, Суббота, 16:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 4 тур Ахмат (мол) - Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
25 тур
6 апреля, пятница 18:00 Рубин (мол) 1:1 Ахмат (мол)
11 тур
25 сентября, понедельник 13:00 Ахмат (мол) 3:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 15:00 Рубин (мол) 0:2 Ахмат (мол)
11 тур
21 октября, пятница 13:00 Ахмат (мол) 1:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
25 тур
22 апреля, пятница 16:00 Рубин (мол) 4:0 Ахмат (мол)
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Ахмат (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
19 тур
14 марта, суббота 16:00 Рубин (мол) 5:1 Ахмат (мол)
2 тур
8 августа, пятница 19:30 Ахмат (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
30 тур
14 мая, среда 17:00 Рубин (мол) 0:2 Ахмат (мол)
3 тур
27 июля, суббота 18:00 Ахмат (мол) 3:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 14:00 Ахмат (мол) 5:1 Рубин (мол)
7 тур
31 августа, пятница 17:00 Рубин (мол) 5:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
17 тур
21 июля, четверг 17:00 Ахмат (мол) 2:3 Рубин (мол)
2 тур
19 марта, суббота 15:00 Рубин (мол) 3:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
14 августа, суббота 18:00 Ахмат (мол) 3:0 Рубин (мол)
3 тур
27 марта, суббота 15:00 Рубин (мол) 2:0 Ахмат (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 18:00 Рубин (мол) 5:4 Ахмат (мол)
4 тур
10 апреля, пятница 15:00 Ахмат (мол) 0:0 Рубин (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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