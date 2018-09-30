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  • Глушаков: «C «Ростовом» готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче»

Глушаков: «C «Ростовом» готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче»

30 сентября 2018, 20:31
11

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в пост в инстаграме после матча 9-го тура молодежного первенства РПЛ с «Ростовом» (4:0). Хавбек провел за молодежный состав красно-белых 87 минут.

«Всех с победой! С «Ростовом» готов хоть два раза за день играть!

Но сегодня имел честь лишь в одном матче. В любом случае рад за нашу молодежь и желаю «Спартаку» вечером повторить успех молодежной команды!

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи основных команд «Спартака» и «Ростова».

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Ростов Ростов (мол) Спартак Спартак М (мол) Глушаков Денис
Комментарии (11)
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порт
1538330671
Не повторили успех. Ростов с победой.
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САДЫЧОК
1538330674
Я .думаю спартаковцы не простят глушакову его поведение !.Такой тип не нужен Спартаку !
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DOCTOR PENALTY
1538330940
Раньше надо было мозги включать, а не миллеровку жрать.
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eddo23
1538331010
Валера тяжело но ...... ты все равно уже мужик... с ребятами....
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Жёлто-синий
1538331241
Повторили!!
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ramos6548
1538332484
Вместо того чтобы лайкать всяких троллей лучше бы помогал тренеру поддерживать атмосферу в команде. А то сам себе все запорол да и в команде пропал стержень.
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vick-north-west
1538334484
А примета, как ни странно, подтвердилась - если дублёры проигрывают, то основа пренепременно выиграет (для "Ростова"!)
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acor94
1538335889
Что-то подсказывает, что скоро он вернется в обойму, а Каррера отправится домой
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Serjoga
1538337729
Ты не в инстаграме, а на поле доказывай! Сильнее молодежки? Молодца! Видимо это твой уровень!
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Axe111
1538392858
Любитель со школьниками играет
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