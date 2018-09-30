Глушаков: «C «Ростовом» готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в пост в инстаграме после матча 9-го тура молодежного первенства РПЛ с «Ростовом» (4:0). Хавбек провел за молодежный состав красно-белых 87 минут.

«Всех с победой! С «Ростовом» готов хоть два раза за день играть!

Но сегодня имел честь лишь в одном матче. В любом случае рад за нашу молодежь и желаю «Спартаку» вечером повторить успех молодежной команды!

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи основных команд «Спартака» и «Ростова».