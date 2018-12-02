Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Спартак», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Ростов» – ЦСКА

В матче 16-го тура молодежного первенства РПЛ «Локомотив» в гостях разгромил «Спартак» (4:0).

В других встречах ЦСКА победил «Ростов» и остался во главе турнирной таблицы, «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 16-й тур

Спартак (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Дорофеев, 2; 0:2 – Махатадзе, 18; 0:3 – Долгов, 62; 0:4 – Лапшов, 87.

Ростов (мол.) – ЦСКА (мол.) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Пухов, 70; 0:2 – Пухов, 86.

Арсенал (мол.) – Зенит (мол.) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Крикуненко, 58; 1:1 – Плотников, 70; 2:1 – Хлусевич, 78.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства