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    • Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Спартак», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Ростов» – ЦСКА

    Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Спартак», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Ростов» – ЦСКА

    В матче 16-го тура молодежного первенства РПЛ «Локомотив» в гостях разгромил «Спартак» (4:0).

    В других встречах ЦСКА победил «Ростов» и остался во главе турнирной таблицы, «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 16-й тур

    Спартак (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дорофеев, 2; 0:2 – Махатадзе, 18; 0:3 – Долгов, 62; 0:4 – Лапшов, 87.

    Ростов (мол.) – ЦСКА (мол.) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пухов, 70; 0:2 – Пухов, 86.

    Арсенал (мол.) – Зенит (мол.) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крикуненко, 58; 1:1 – Плотников, 70; 2:1 – Хлусевич, 78.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +843

      Князев 2 декабря 2018, 20:03

      Ну что Палыч? Зачем нужен Смолов? Или больше некого запустить в офсайд к соперникам, и выше ворот с двух метров некому пробить кроме Смолова?
      Вместо Смолова нужно выпускать Фернандеша, а Фарфан пойдёт в центр.

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