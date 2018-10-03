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    Ещенко: «Выхватил от мяча»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко с юмором прокомментировал эпизод, произошедший с ним в матче дубля красно-белых против «Ростова» (4:0) в девятом туре молодежного первенства.

    Футболист выложил в инстаграме фотографию, на которой мяч попадает ему в лицо.

    «Выхватил от мяча», – написал Ещенко, сопроводив пост тремя смеющимися смайликами.

    Ранее Ещенко был отстранен от тренировок с основным составом. По официальной версии «Спартака», защитника перевели в дубль для набора формы.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.10.2018 14:33
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