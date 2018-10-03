Ещенко: «Выхватил от мяча»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко с юмором прокомментировал эпизод, произошедший с ним в матче дубля красно-белых против «Ростова» (4:0) в девятом туре молодежного первенства.

Футболист выложил в инстаграме фотографию, на которой мяч попадает ему в лицо.

«Выхватил от мяча», – написал Ещенко, сопроводив пост тремя смеющимися смайликами.

Ранее Ещенко был отстранен от тренировок с основным составом. По официальной версии «Спартака», защитника перевели в дубль для набора формы.