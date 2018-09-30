Молодежное первенство. «Спартак» с Глушаковым и Ещенко разгромил «Ростов»

«Спартак» победил «Ростов» в матче девятого тура молодежного первенства, забив сопернику четыре безответных гола.

Дубль на свой счет записал нападающий Данила Прошляков, еще по одному мячу в активе Дмитрия Маркитесова и Даниила Лопатина.

В составе красно-белой молодежки на поле весь матч провел защитник Андрей Ещенко. Полузащитник Денис Глушаков был заменен на 87-й минуте.

Россия. Молодежное первенство. 9-й тур

Спартак (мол.) – Ростов (мол.) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Прошляков, 13 (с пенальти); 2:0 – Маркитесов, 32; 3:0 – Лопатин, 33; 4:0 – Прошляков, 58.

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