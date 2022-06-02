«Норвич» не выкупит Норманна у «Ростова». Ему ищут клуб в АПЛ, он вряд ли вернется в Россию

«Норвич» не будет выкупать у «Ростова» полузащитника Матиаса Норманна.

По информации Sport24, агенты норвежца ищут ему команду в АПЛ.

Матиас сохраняет хорошие отношения с «Ростовом» и Валерием Карпиным, но хочет продолжить карьеру в Европе. Его возвращение в Россию маловероятно.

«Норвич» арендовал хавбека в конце августа 2021 года.

Клуб был обязан выкупить Норманна в случае сохранения прописки в АПЛ. «Норвич» вылетел.

Контракт норвежца с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?