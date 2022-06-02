Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?

«Норвич» не выкупит Норманна у «Ростова». Ему ищут клуб в АПЛ, он вряд ли вернется в Россию

«Норвич» не будет выкупать у «Ростова» полузащитника Матиаса Норманна.

По информации Sport24, агенты норвежца ищут ему команду в АПЛ.

Матиас сохраняет хорошие отношения с «Ростовом» и Валерием Карпиным, но хочет продолжить карьеру в Европе. Его возвращение в Россию маловероятно.

  • «Норвич» арендовал хавбека в конце августа 2021 года.
  • Клуб был обязан выкупить Норманна в случае сохранения прописки в АПЛ. «Норвич» вылетел.
  • Контракт норвежца с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию» 9
Хайкин, Норманн и Холанд – в символической сборной 2021 года в Норвегии
Норманна ограбили в Лондоне 8
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11