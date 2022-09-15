- 11 февраля
- 19:05 Текст Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы 8
- 31 января
- 13:51 «Арсенал» отдал в аренду Маркиньоса. У него одна минута в сезоне АПЛ 2
- 15 сентября 2022
- 14:58 «Ростов» выиграл суд в ФИФА у «Норвича» по Норманну. Клуб должен 2 миллиона за аренду 3
- 6 сентября 2022
- 11:45 «Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна в 2021 году
- 17 июня 2022
- 22:02 Фото «Норвич» к юбилею поменял эмблему
- 3 июня 2022
- 13:43 «Норвич» подтвердил возвращение Норманна в «Ростов» 2
- 2 июня 2022
- 14:26 «Норвич» не выкупит Норманна у «Ростова». Ему ищут клуб в АПЛ, он вряд ли вернется в Россию
- 22 мая 2022
- 20:00 АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» (5:0) и занял четвертое место
- 21 мая 2022
- 00:40 Игроки «Тоттенхэма» отравились перед матчем с «Норвичем». От него зависит попадание в ЛЧ (Гари Линекер) 2
- 17 мая 2022
- 00:23 Если «Тоттенхэм» сыграет вничью с «Норвичем» в 38-м туре АПЛ, «Арсеналу» для выхода в ЛЧ нужно победить «Эвертон» с разницей в 16 мячей
- 5 мая 2022
- 10:55 Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN 6
- 30 апреля 2022
- 20:35 «Норвич» 3-й раз подряд вылетел из АПЛ после одного сезона
- 17 апреля 2022
- 10:29 Роналду благодаря хет-трику с «Норвичем» активировал бонус в 1+ миллион 3
- 16 апреля 2022
- 20:14 Роналду забил со штрафного впервые за два года
- 18:55 АПЛ. Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»; «Арсенал» уступил «Саутгемптону» 15
- 18:10 Роналду оформил дубль в 1-м тайме матча с «Норвичем». Это последняя команда АПЛ 1
- 28 марта 2022
- 23:18 Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию» 9
- 11 марта 2022
- 00:22 АПЛ. «Челси» в гостях победил «Норвич» 1
- 10 марта 2022
- 23:55 Видео Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем» 2
- 3 марта 2022
- 01:07 Кубок Англии. Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем», «Саутгемптон» прошел «Вест Хэм»
- 19 февраля 2022
- 21:11 «Ливерпуль» – второй клуб топ-5 лиг Европы, забивший 100 голов в сезоне