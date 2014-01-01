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Англия. Чемпионшип
Команды
Норвич Сити
Результаты
€ 106 млн
Норвич Сити - результаты матчей
Норвич
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Кэрроу Роуд
Сайт:
http://www.canaries.co.uk/
Тренер:
Лайам Мэннинг
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Англия. Кубок лиги. 2026/2027
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Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Чемпионшип. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Чемпионшип. 2024/2025
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Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Чемпионшип. 2023/2024
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Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Англия. Премьер-лига. 2015/2016
Англия. Чемпион-Лига. Плей-офф 2014/2015
Англия. Кубок. 2014/2015
Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
Англия. Чемпион-Лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Англия. Кубок. 2013/2014
Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
Англия. Премьер-Лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Англия. Кубок. 2012/2013
Англия. Кубок Лиги. 2012/2013
Англия. Премьер-Лига. 2012/2013
Англия. Кубок. 2011/2012
Англия. Кубок Лиги. Плей-офф 2011/2012
Англия. Премьер-Лига. 2011/2012
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Англия. Чемпионшип. 2010/2011
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 17:00
Мидлсбро
4 : 3
Норвич Сити
09.09 | 21:45
Норвич Сити
2 : 1
Бирмингем Сити
05.09 | 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Норвич Сити
01.09 | 22:00
Сток Сити
1 : 0
Норвич Сити
29.08 | 17:00
Норвич Сити
4 : 1
Бернли
22.08 | 14:30
Миллуолл
3 : 0
Норвич Сити
15.08 | 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Вест Бромвич
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