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Англия. Чемпионшип
Команды
Норвич Сити
Состав
€ 106 млн
Норвич Сити - состав команды
Норвич
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Кэрроу Роуд
Сайт:
http://www.canaries.co.uk/
Тренер:
Лайам Мэннинг
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ковачевич Владан
Вра
28
€ 2.5 млн
32
Гримшоу Дэниэл
Вра
28
€ 0.5 млн
33
Кордоба Хосе
Защ
25
€ 5 млн
13
Йонгва Дарлин
Защ
25
€ 5 млн
6
Дарлинг Гарри
Защ
27
€ 4 млн
15
Макконвилл Руайри
Защ
21
€ 3 млн
35
Фишер Келлен
Защ
22
€ 3 млн
3
Стейси Джек
Защ
30
€ 1.8 млн
4
Даффи Шейн
Защ
34
€ 0.35 млн
47
Lucien Mahovo
Защ
-
20
Ахмед Али
Пол
25
€ 5 млн
20
Слимане Анис
Пол
25
€ 4 млн
7
Маттссон Пелле
Пол
25
€ 4 млн
22
Топич Мирко
Пол
25
€ 4 млн
16
Райт Джейкоб
Пол
20
€ 3 млн
18
Форсон Аманква
Пол
23
€ 3 млн
26
Филд Сэм
Пол
28
€ 2.5 млн
14
Кризен Бен
Пол
22
€ 2 млн
25
Магома Парис
Пол
25
€ 1.5 млн
27
Шлупп Джеффри
Пол
33
€ 0.8 млн
11
Маркондес Эмилиано
Пол
31
€ 0.6 млн
23
МакЛин Кенни
Пол
34
€ 0.4 млн
24
Макама Йовон
Нап
22
€ 8 млн
21
Туре Мохамед
Нап
22
€ 8 млн
29
Швартау Оскар
Нап
20
€ 7 млн
49
Мусаба Антони
Нап
25
€ 7 млн
11
Брукс Андре
Нап
23
€ 6 млн
30
Квистгарден Матиас
Нап
24
€ 6 млн
17
Крнак Анте
Нап
22
€ 4.5 млн
19
Диалло Папа Амаду
Нап
22
€ 4 млн
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 12, нападающих: 8
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