Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию»

Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», заявил о нежелании возвращаться в клуб РПЛ.

«Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета буду делать то, что должен, а потом посмотрим», – сказал норвежский футболист.

«Норвич» арендовал хавбека в конце августа.

Клуб будет обязан выкупить его в случае сохранения прописки в АПЛ.

Сейчас команда занимает последнее место в Премьер-лиге.

Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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