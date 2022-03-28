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Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию»

28 марта 2022, 23:18
9

Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», заявил о нежелании возвращаться в клуб РПЛ.

«Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета буду делать то, что должен, а потом посмотрим», – сказал норвежский футболист.

  • «Норвич» арендовал хавбека в конце августа.
  • Клуб будет обязан выкупить его в случае сохранения прописки в АПЛ.
  • Сейчас команда занимает последнее место в Премьер-лиге.
  • Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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Источник: TV2
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Норвич Сити Ростов Норманн Матиас
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1648500422
Хороший игрок. Жаль, что говнюком оказался.
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Серёга Краснодарский
1648503234
Так бы и сидел в том гавне из которого Ростов его вытащил. Быдло из него так и не вышебли
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Artemka444
1648503450
Г... Но а не человек, выгнать!!!
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илья 009
1648537474
Нормальный свободный человек...имеет право выбора...в РФ его ни что не держит...почему он гавно? Имеет право не приехать не едет...
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