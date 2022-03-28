Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию»

Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», заявил о нежелании возвращаться в клуб РПЛ.

«Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета буду делать то, что должен, а потом посмотрим», – сказал норвежский футболист.

  • «Норвич» арендовал хавбека в конце августа.
  • Клуб будет обязан выкупить его в случае сохранения прописки в АПЛ.
  • Сейчас команда занимает последнее место в Премьер-лиге.
  • Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Хайкин, Норманн и Холанд – в символической сборной 2021 года в Норвегии
Норманна ограбили в Лондоне 8
Принадлежащий «Ростову» Норманн забил дебютный гол в АПЛ 5
Источник: TV2

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

28.03.2022 23:18
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1013

    Artemka444 27 минут назад

    Г... Но а не человек, выгнать!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1121

    Серёга Краснодарский 30 минут назад

    Так бы и сидел в том гавне из которого Ростов его вытащил. Быдло из него так и не вышебли

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22724

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Хороший игрок. Жаль, что говнюком оказался.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5016

    Гавроша 1 час назад

    Стыдно за скандинавских уродов!!!

    Вот уж америка щупалец отрастила, бомбой их водородной!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +56

    basil2591 > Гавроша 55 минут назад

    ... а ты надеешься в бункере спрятаться, а ?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5016

    Гавроша > basil2591 17 минут назад

    Тобой прикроюсь, хоть дохлым, умник!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11