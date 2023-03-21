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    Норманн рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в АПЛ

    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн объяснил свое возвращение в Россию.

    • Норвежец играл в АПЛ за «Норвич Сити».
    • После истечения срока аренды он вернулся в «Ростов».
    • Затем хавбек перешел в «Динамо».

    – Ваше решение вернуться в Россию удивило здесь многих. Почему вы это сделали?

    – Никогда не пойму, почему люди этим удивлены.

    – Потому что все футболисты из Евросоюза в последний год уезжают из РПЛ, а не наоборот.

    – Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия – места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы.

    – Ваш стиль жизни в Москве претерпел большие изменения по сравнению с Ростовом – городом совсем другого размера?

    – Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив.

    – В «Ростове» вы были звездой, но вернулись не туда. Случилось ли это из-за того, что на Дону с 24 февраля прошлого года закрыт аэропорт и это значительно усложняет логистику?

    – Безусловно, я рассматривал и подсчитывал все нюансы. Но, как я вам уже сказал, Москва и возможность играть в ней всегда были у меня в голове.

    И, когда предложение из «Динамо» появилось, я даже не думал о том, чтобы сказать «нет». Решил все сразу. Это лучшее, что могло со мной произойти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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