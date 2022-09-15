«Ростов» выиграл суд в ФИФА у «Норвича» по Норманну. Клуб должен 2 миллиона за аренду

«Ростов» выиграл суд в ФИФА по делу о задержке «Норвичем» выплат по аренде полузащитника Матиаса Норманна.

Английский клуб задержал транш за аренду норвежца на полгода. ФИФА признала задержку неуважительной причиной и потребовала выплатить «Ростову» 2 миллиона евро за 45 дней.

Если «Норвич» не уложится в обозначенные сроки, клубу могут запретить регистрировать новых футболистов.