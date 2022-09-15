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    «Ростов» выиграл суд в ФИФА у «Норвича» по Норманну. Клуб должен 2 миллиона за аренду

    «Ростов» выиграл суд в ФИФА по делу о задержке «Норвичем» выплат по аренде полузащитника Матиаса Норманна.

    Английский клуб задержал транш за аренду норвежца на полгода. ФИФА признала задержку неуважительной причиной и потребовала выплатить «Ростову» 2 миллиона евро за 45 дней.

    Если «Норвич» не уложится в обозначенные сроки, клубу могут запретить регистрировать новых футболистов.

    • «Норвич» арендовал Норманна на сезон в 2021 году.
    • «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» до лета 2023 года с правом выкупа.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      natstync 25 минут назад

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      Рейтинг: +4359

      Snek 1 час назад

      Будет апелляция и ФИФА исправит это недоразумение, найдётся постановление, которое разрешит игнорировать определённые правила в сторону клубов РПЛ.

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