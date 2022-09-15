«Ростов» выиграл суд в ФИФА у «Норвича» по Норманну. Клуб должен 2 миллиона за аренду

«Ростов» выиграл суд в ФИФА по делу о задержке «Норвичем» выплат по аренде полузащитника Матиаса Норманна.
Английский клуб задержал транш за аренду норвежца на полгода. ФИФА признала задержку неуважительной причиной и потребовала выплатить «Ростову» 2 миллиона евро за 45 дней.
Если «Норвич» не уложится в обозначенные сроки, клубу могут запретить регистрировать новых футболистов.
- «Норвич» арендовал Норманна на сезон в 2021 году.
- «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» до лета 2023 года с правом выкупа.
Источник: Sports.ru