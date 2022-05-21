Игроки «Тоттенхэма» отравились перед матчем с «Норвичем». От него зависит попадание в ЛЧ (Гари Линекер)

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер сообщил о вспышке отравления в «Тоттенхэме».
«В «Тоттенхэме» случилась вспышка отравления. Я не шучу», – написал Линекер.
- Завтра, 22 мая, лондонцы проведут матч 38-го тура АПЛ против «Норвича», который досрочно вылетел в Чемпионшип.
- «Тоттенхэму» для попадания в Лигу чемпионов достаточно сыграть вничью.
- Линекер играл за «Тоттенхэм» в 1989-1992 годах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Гари Линекера