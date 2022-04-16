АПЛ. Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»; «Арсенал» уступил «Саутгемптону»

«Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии победил дома аутсайдера «Норвич». Хет-трик у Криштиану Роналду. Это его 50-й клубный хет-трик на взрослом уровне.

Третий гол Роналду забил со штрафного.

В другой встрече «Арсенал» проиграл «Саутгемптону».

В итоге лондонцы опустились на шестое место, а «МЮ» поднялся на пятое. У обеих команд по 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов – три очка.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Саутгемптон – Арсенал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Беднарек, 44.

Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 7; 2:0 – Роналду, 32; 2:1 – Дауэлл, 45+1; 2:2 – Пукки, 52; 3:2 – Роналду, 76.

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