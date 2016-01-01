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АПЛ. Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»; «Арсенал» уступил «Саутгемптону»

«Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии победил дома аутсайдера «Норвич». Хет-трик у Криштиану Роналду. Это его 50-й клубный хет-трик на взрослом уровне.

Третий гол Роналду забил со штрафного.

В другой встрече «Арсенал» проиграл «Саутгемптону».

В итоге лондонцы опустились на шестое место, а «МЮ» поднялся на пятое. У обеих команд по 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов – три очка.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Саутгемптон – Арсенал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Беднарек, 44.

Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 7; 2:0 – Роналду, 32; 2:1 – Дауэлл, 45+1; 2:2 – Пукки, 52; 3:2 – Роналду, 76.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии15
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    Рейтинг: +16464

    Garrincha58 1 час назад

    в его годы никто так не играет и не играл в мире и это на сегодняшний момент главное

    4
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    Рейтинг: +10

    Miru mir > Garrincha58 51 минуту назад

    А дятел Лфшт с тобой не согласен.)))

    0
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    Рейтинг: +995

    вальтер79 1 час назад

    рони пришел в себя ну держись апл)))))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +869

    Лфшт 1 час назад

    Когда жты уже на пенсию за гномом свалишь?? Запарили эти песочники уже

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10

    Miru mir > Лфшт 1 час назад

    на пенсию....запарили---------------------Если запарили так не смотри как он хет трик делает.)))

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    Рейтинг: +108

    Sergicious > Лфшт 1 час назад

    После такого хейта я бы тоже мотивацию поймал

    1
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    Рейтинг: +15124

    житель СПб 1 час назад

    Еще какие-то вопросы есть по Роналду?! Кто может с ним соперничать в лидерстве в команде? Забивайте по 3 - и соперничайте. Не можете? Молчите и слушайтесь!

    4
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    Рейтинг: +171

    Nikoo > житель СПб 1 час назад

    Ага, против Норвича..

    1
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    Рейтинг: +869

    Лфшт > житель СПб 1 час назад

    Вопросы?Да пожалуйста. Где был МЮ в прошлом сезоне без него ??? Почему с ним вся команда не играет? Если он такой классный, то где стабильный результат? Как можно пропускать от НОРВИЧА 2 мяча ?? Могу сам ответить. Лидер ведет за собой команду, а паразит только хлыстом подгоняет. Ни в одной команде лидером он не был. Везде тупо одеяло тянул. Даже в Реале все пахали, а он только лапку ставил. Никто не умоляет его заслуг, но лидер он гавеный, это факт

    1
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    Рейтинг: +10

    Miru mir > житель СПб 1 час назад

    Я худею как ты на лету переобуваешься ))) Ты же его давеча на пенсию отправлял )))---Твои слова -----"Да, Криштиану сильно сдал... Видимо, надо вовремя уходить"

    https://bombardir.ru/news/648040-Manchester-********-planiruet-zamenit-Ronaldu-Risharlisonom#comments

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10

    Miru mir > Miru mir 1 час назад

    Вона как в Бомбардире серьезно к запретам подошли. Даже в ссылке на свой сайт звездочки ставят. )))

    https://bombardir.ru/news/648040-Manchester-********-planiruet-zamenit-Ronaldu-Risharlisonom#comments

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10

    Miru mir > Лфшт 54 минуты назад

    Даже в Реале====Реал с ним четыре раза Лигу Чемпионов взял. Криштиану там в 292 матчах 311 голов забил....Ты дятел никуя в футболе не смышлишь....Послал бы я тебя за твою тупость накуй, да боюсь забанят.)))

    0
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    Рейтинг: +1869

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Долгожданный гол со штрафного... Браво браво )))

    2
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    Рейтинг: +108

    Sergicious 2 часа назад

    В 37 лет 2 мощных и нужных хет трика, догоняет Салаха, 15 голов уже. Снимаю шляпу

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    Рейтинг: +1002

    САНЁК17 > Sergicious 2 часа назад

    А Голландцу это не нравится,что бы он играл таким темпом

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