АПЛ. Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»; «Арсенал» уступил «Саутгемптону»

в его годы никто так не играет и не играл в мире и это на сегодняшний момент главное
«Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии победил дома аутсайдера «Норвич». Хет-трик у Криштиану Роналду. Это его 50-й клубный хет-трик на взрослом уровне.
Третий гол Роналду забил со штрафного.
В другой встрече «Арсенал» проиграл «Саутгемптону».
В итоге лондонцы опустились на шестое место, а «МЮ» поднялся на пятое. У обеих команд по 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов – три очка.
Англия. АПЛ. 33-й тур
Саутгемптон – Арсенал – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Беднарек, 44.
Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Роналду, 7; 2:0 – Роналду, 32; 2:1 – Дауэлл, 45+1; 2:2 – Пукки, 52; 3:2 – Роналду, 76.