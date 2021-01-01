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Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.

Первое место занял переход нападающего Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси».

Также в топ-10 попали по две сделки «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма». У лондонского клуба это подписание бывших игроков РПЛ.

  1. Ромелу Лукаку («Челси», 97,5 млн фунтов);
  2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 73 млн фунтов);
  3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», 100 млн фунтов);
  4. Деле Алли («Эвертон», бесплатно);
  5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 43 млн фунтов);
  6. Никола Влашич («Вест Хэм», 26,8 млн фунтов);
  7. Алекс Крал («Вест Хэм», аренда);
  8. Янник Вестергор («Лестер», 15 млн фунтов);
  9. Брайан Хиль («Тоттенхэм», 22,5 млн фунтов);
  10. Билли Гилмор («Норвич», аренда).

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Источник: ESPN

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11727

    DeStar 17 минут назад

    понятно ,в целом можно и согласится
    Лукаку - тень себя в интере
    Санчо - не о чем, но тут может и в целом команда МЮ виновата, они там все ни о чем
    Грилиш - персонально его не люблю, переоценен раза в 3( но вчера с реалом хорошо вышел) но сколько матчей с ним не видел - бесполезен на 90% - тусоваться у углового его фишка
    Алли хз - сдулся сидя на банке в ТТХ
    Варан - согласен
    Остальных не смотрю к сожалению)

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    Рейтинг: +4074

    Snek 27 минут назад

    Кто бы сомневался, я всегда говорил, что РПЛ - это потолок для Влашича. Куда он там в АПЛ собрался? Он не просто так скамейку полировал раньше. Англичане просто не понимают какой уровень в РПЛ.

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    Рейтинг: +24194

    bset 32 минуты назад

    Зато отец Влашича баблишка заработал. А что сын в запасе сидит, это мелочи.

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    Рейтинг: +1864

    Олег1204 1 час назад

    А я то думаю, как там с успехами у Влашича,а оно вот как)

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