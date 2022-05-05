Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.
Первое место занял переход нападающего Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси».
Также в топ-10 попали по две сделки «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма». У лондонского клуба это подписание бывших игроков РПЛ.
- Ромелу Лукаку («Челси», 97,5 млн фунтов);
- Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 73 млн фунтов);
- Джек Грилиш («Манчестер Сити», 100 млн фунтов);
- Деле Алли («Эвертон», бесплатно);
- Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 43 млн фунтов);
- Никола Влашич («Вест Хэм», 26,8 млн фунтов);
- Алекс Крал («Вест Хэм», аренда);
- Янник Вестергор («Лестер», 15 млн фунтов);
- Брайан Хиль («Тоттенхэм», 22,5 млн фунтов);
- Билли Гилмор («Норвич», аренда).
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Источник: ESPN