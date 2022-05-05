Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.

Первое место занял переход нападающего Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси».

Также в топ-10 попали по две сделки «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма». У лондонского клуба это подписание бывших игроков РПЛ.

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