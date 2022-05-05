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  • Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

5 мая 2022, 10:55
5

ESPN опубликовал собственный рейтинг худших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.

Первое место занял переход нападающего Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси».

Также в топ-10 попали по две сделки «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма». У лондонского клуба это подписание бывших игроков РПЛ.

  1. Ромелу Лукаку («Челси», 97,5 млн фунтов);
  2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 73 млн фунтов);
  3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», 100 млн фунтов);
  4. Деле Алли («Эвертон», бесплатно);
  5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 43 млн фунтов);
  6. Никола Влашич («Вест Хэм», 26,8 млн фунтов);
  7. Алекс Крал («Вест Хэм», аренда);
  8. Янник Вестергор («Лестер», 15 млн фунтов);
  9. Брайан Хиль («Тоттенхэм», 22,5 млн фунтов);
  10. Билли Гилмор («Норвич», аренда).

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Эвертон Вест Хэм Лестер Тоттенхэм Норвич Сити Лукаку Ромелу Варан Рафаэль Вестергор Янник Грилиш Джек Алли Деле Влашич Никола Санчо Джейдон Хиль Брайан Крал Алекс Гилмор Билли
Комментарии (5)
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Олег1204
1651738607
А я то думаю, как там с успехами у Влашича,а оно вот как)
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Snek
1651741426
Кто бы сомневался, я всегда говорил, что РПЛ - это потолок для Влашича. Куда он там в АПЛ собрался? Он не просто так скамейку полировал раньше. Англичане просто не понимают какой уровень в РПЛ.
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DeStar
1651742071
понятно ,в целом можно и согласится Лукаку - тень себя в интере Санчо - не о чем, но тут может и в целом команда МЮ виновата, они там все ни о чем Грилиш - персонально его не люблю, переоценен раза в 3( но вчера с реалом хорошо вышел) но сколько матчей с ним не видел - бесполезен на 90% - тусоваться у углового его фишка Алли хз - сдулся сидя на банке в ТТХ Варан - согласен Остальных не смотрю к сожалению)
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Oldtrafford83
1651763659
На счёт Рафы и Санчо не согласен, у МЮ в целом был провальный сезон, в следующем должны будут показать на что они способны и точно помогут клубу!
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BRO_football
1651770466
Да, что-то про успехи Влашича и не слышно в последнее время. Как он там? Надо бы его статистику глянуть ради интереса.... Глянул и я не удивлён. Засел на скамейке запасных и иногда выходит на замену. Даже на товарищеские матчи в сборную не вызвали. Судя по всему и там потерял место. Неудивительно. РПЛ - это потолок для Влашича. Здесь он звезда и о нём все говорят. В АПЛ - игрок уровня ниже среднего. Никто его не знает и голы он не забивает.
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