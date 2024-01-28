Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Норвич Сити», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, Конате, Куанса, Брэдли, МакАллистер, Джонс, Эллиотт, Нуньес, Гакпо, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Норвич Сити»: Ган, Стейси, Даффи, Гибсон, Яннулис, Сара, Нуньес, Эрнандес, Барнс, Сайнс, Ида.

Главный тренер: Дэвид Вагнер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Норвич Сити»