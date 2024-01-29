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    Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Норвичем» (5:2) высказался о реакции болельщиков на свой уход.

    «Было здорово, что болельщики проявили свою любовь ко мне, и нам нужна атмосфера на поле. Нам нужно, чтобы зрители не думали о тренере.

    Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие – это то, чего мы хотим, и следующий шанс будет в среду», – сказал Клопп.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
    • В конце сезона он уйдет из команды.

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    Источник: Goal

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706522153
    Надо вообще забыть о нём, игнорировать его. Идет по улице, а ты его хрясь плечом, как-будто никого не увидел. :)))
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