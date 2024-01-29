Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Норвичем» (5:2) высказался о реакции болельщиков на свой уход.
«Было здорово, что болельщики проявили свою любовь ко мне, и нам нужна атмосфера на поле. Нам нужно, чтобы зрители не думали о тренере.
Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие – это то, чего мы хотим, и следующий шанс будет в среду», – сказал Клопп.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
- В конце сезона он уйдет из команды.