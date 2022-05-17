Если «Тоттенхэм» сыграет вничью с «Норвичем» в 38-м туре АПЛ, «Арсеналу» для выхода в ЛЧ нужно победить «Эвертон» с разницей в 16 мячей

«Тоттенхэм» и «Арсенал» в последнем туре определят, кто займет итоговое четвертое место в английской Премьер-лиге.

В зависимости от результатов матчей возможны несколько сценариев:

Если «Тоттенхэм» победит «Норвич», то «Арсенал» останется на 5-й строчке.

Если «Тоттенхэм» уступит «Норвичу», то «Арсенал» в случае победы над «Эвертоном» попадет в топ-4.

Если «Тоттенхэм» сыграет вничью с «Норвичем», а «Арсенал» победит «Эвертон», то у лондонских команд будет равное количество очков. В таком случае «Арсеналу» потребуется победа с разницей в 16 мячей для выхода в Лигу чемпионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?