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Если «Тоттенхэм» сыграет вничью с «Норвичем» в 38-м туре АПЛ, «Арсеналу» для выхода в ЛЧ нужно победить «Эвертон» с разницей в 16 мячей

«Тоттенхэм» и «Арсенал» в последнем туре определят, кто займет итоговое четвертое место в английской Премьер-лиге.

В зависимости от результатов матчей возможны несколько сценариев:

  • Если «Тоттенхэм» победит «Норвич», то «Арсенал» останется на 5-й строчке.
  • Если «Тоттенхэм» уступит «Норвичу», то «Арсенал» в случае победы над «Эвертоном» попадет в топ-4.
  • Если «Тоттенхэм» сыграет вничью с «Норвичем», а «Арсенал» победит «Эвертон», то у лондонских команд будет равное количество очков. В таком случае «Арсеналу» потребуется победа с разницей в 16 мячей для выхода в Лигу чемпионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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