«Норвич» 3-й раз подряд вылетел из АПЛ после одного сезона

«Норвич» потерял математические шансы на сохранение прописки в АПЛ. Выходец из Чемпионшипа вылетел обратно во второй по силе дивизион Англии.

Третий раз подряд «Норвич» вылетает из АПЛ, проведя в ней один сезон.

Последний раз «Норвич» проводил в АПЛ 2+ сезона подряд в период с 2011 по 2014 год.

По ходу сезона «Норвич» сменил менеджера Дани Фарке на Дина Смита.

Главное достижение «Норвича» – 2 победы в Кубке английской лиги (обе – в прошлом веке).

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