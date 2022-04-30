«Норвич» 3-й раз подряд вылетел из АПЛ после одного сезона

«Норвич» потерял математические шансы на сохранение прописки в АПЛ. Выходец из Чемпионшипа вылетел обратно во второй по силе дивизион Англии.
Третий раз подряд «Норвич» вылетает из АПЛ, проведя в ней один сезон.
- Последний раз «Норвич» проводил в АПЛ 2+ сезона подряд в период с 2011 по 2014 год.
- По ходу сезона «Норвич» сменил менеджера Дани Фарке на Дина Смита.
- Главное достижение «Норвича» – 2 победы в Кубке английской лиги (обе – в прошлом веке).
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Источник: Бомбардир.ру