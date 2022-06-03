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«Норвич» подтвердил возвращение Норманна в «Ростов»

Пресс-атташе «Норвича» Даниэль Хоулкер сообщил, что клуб не будет выкупать полузащитника Матиаса Норманна.

«Норманн возвращается в свой прежний клуб «Ростов», – сказал Хоулкер.

  • Сам норвежец не хочет играть в России.
  • Норманн выступал за «Норвич» с конца августа.
  • Он провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +264

    Slavan62 15 минут назад

    Воспользуется новым правилом ФИФА

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