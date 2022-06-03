«Норвич» подтвердил возвращение Норманна в «Ростов»

Воспользуется новым правилом ФИФА
Пресс-атташе «Норвича» Даниэль Хоулкер сообщил, что клуб не будет выкупать полузащитника Матиаса Норманна.
«Норманн возвращается в свой прежний клуб «Ростов», – сказал Хоулкер.
- Сам норвежец не хочет играть в России.
- Норманн выступал за «Норвич» с конца августа.
- Он провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?