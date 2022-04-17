Роналду благодаря хет-трику с «Норвичем» активировал бонус в 1+ миллион

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2) оформил хет-трик. Благодаря этому активировались два бонуса в его контракте.

Во-первых, Роналду выполнил условие в 20 голов за сезон, за которое ему выплатят 905 тысяч евро. Во-вторых, португальцу положены 120 тысяч евро за один хет-трик.

Кроме того, благодаря достижению отметки в 20 голов в сезоне теперь за каждый следующий мяч Роналду будет получать 120 тысяч евро.