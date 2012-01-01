Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

Роналду благодаря хет-трику с «Норвичем» активировал бонус в 1+ миллион

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2) оформил хет-трик. Благодаря этому активировались два бонуса в его контракте.

Во-первых, Роналду выполнил условие в 20 голов за сезон, за которое ему выплатят 905 тысяч евро. Во-вторых, португальцу положены 120 тысяч евро за один хет-трик.

Кроме того, благодаря достижению отметки в 20 голов в сезоне теперь за каждый следующий мяч Роналду будет получать 120 тысяч евро.

  • Это 50-й хет-трик Роналду на клубном уровне.
  • У Роналду 15 голов в сезоне АПЛ, 3 ассиста (26 матчей).
  • 37-летний португалец стоит 35 миллионов евро.

Новости по теме
У Роналду 16 сезонов подряд с 20+ голами за клуб 1
У Роналду по 30 хет-триков до и после 30 лет 4
Роналду забил со штрафного впервые за два года
Источник: The Sun

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:29
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +13180

    Fusballer 2 часа назад

    Роналду - молодец! А вы и дальше пашите на заводах и сидите в офисах)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15144

    житель СПб 3 часа назад

    120 тысяч евро за один гол!? Да, расценочки... Но Криштиану - молодец!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13

    Miru mir > житель СПб 1 час назад

    А ты скудоумный его на пенсию отправлял. )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12

    RussiaChampion 4 часа назад

    не хило

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11