Кубок Англии. Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем», «Саутгемптон» прошел «Вест Хэм»

«Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл аутсайдера АПЛ «Норвич». Дубль у полузащитника Такуми Минамино.
В другой встрече «Саутгемптон» прошел «Вест Хэм».
Англия. Кубок. 1/8 финала
Саутгемптон – Вест Хэм – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Перро, 31; 1:1 – Антонио, 60; 2:1 – Уорд-Проус, 69 (с пенальти); 3:1 – Броя, 90+5.
Ливерпуль – Норвич – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Минамино, 27; 2:0 – Минамино, 39; 2:1 – Рупп, 76.
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