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    Кубок Англии. Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем», «Саутгемптон» прошел «Вест Хэм»

    «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл аутсайдера АПЛ «Норвич». Дубль у полузащитника Такуми Минамино.

    В другой встрече «Саутгемптон» прошел «Вест Хэм».

    Англия. Кубок. 1/8 финала

    Саутгемптон – Вест Хэм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перро, 31; 1:1 – Антонио, 60; 2:1 – Уорд-Проус, 69 (с пенальти); 3:1 – Броя, 90+5.

    Ливерпуль – Норвич – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Минамино, 27; 2:0 – Минамино, 39; 2:1 – Рупп, 76.

    Календарь Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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