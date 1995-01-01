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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист

    «Ливерпуль» победил «Норвич» в домашнем матче 26-го тура АП – 3:1. Голы забили Садио Мане, Мохамед Салах и новичок команды Луис Диас.

    Вратарь Алисон сделал результативную передачу на Салаха.

    «Ливерпуль» набрал 57 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть очков.

    Англия. АПЛ. 26-й тур

    Ливерпуль – Норвич – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рашица, 48; 1:1 – Мане, 64; 2:1 – Салах, 67; 3:1 – Диас, 81.

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    Источник: «Бомбардир»

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