Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»

Бензин подорожал, ходят пешком..., как не скандировать... )
Болельщики «Челси» поддержали владельца клуба Романа Абрамовича.
Сегодня российский бизнесмен попал под санкции Великобритании, вследствие чего его активы были заморожены.
Перед матчем 30-го тура АПЛ против «Норвича» фанаты скандировали имя Абрамовича.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
Chelsea fans started chanting «Roman Abramovich» before their game against Norwich.The UK government froze Abramovich's assets earlier today(via @footballdaily) pic.twitter.com/V1ZmO0YUFR— B/R Football (@brfootball) March 10, 2022
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз