Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»

Болельщики «Челси» поддержали владельца клуба Романа Абрамовича.

Сегодня российский бизнесмен попал под санкции Великобритании, вследствие чего его активы были заморожены.

Перед матчем 30-го тура АПЛ против «Норвича» фанаты скандировали имя Абрамовича.

Chelsea fans started chanting «Roman Abramovich» before their game against Norwich.The UK government froze Abramovich's assets earlier today(via @footballdaily) pic.twitter.com/V1ZmO0YUFR