Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»

Болельщики «Челси» поддержали владельца клуба Романа Абрамовича.
Сегодня российский бизнесмен попал под санкции Великобритании, вследствие чего его активы были заморожены.
Перед матчем 30-го тура АПЛ против «Норвича» фанаты скандировали имя Абрамовича.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: Bleacher Report