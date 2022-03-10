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Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»

Болельщики «Челси» поддержали владельца клуба Романа Абрамовича.

Сегодня российский бизнесмен попал под санкции Великобритании, вследствие чего его активы были заморожены.

Перед матчем 30-го тура АПЛ против «Норвича» фанаты скандировали имя Абрамовича.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: Bleacher Report

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10.03.2022 23:55
Комментарии2
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    Рейтинг: +22634

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Бензин подорожал, ходят пешком..., как не скандировать... )

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    Рейтинг: +775

    inzek > DOCTOR PENALTY 1 час назад

    странно что на колено не становятся или не скачут)

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