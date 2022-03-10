Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»

Болельщики «Челси» поддержали владельца клуба Романа Абрамовича.

Сегодня российский бизнесмен попал под санкции Великобритании, вследствие чего его активы были заморожены.

Перед матчем 30-го тура АПЛ против «Норвича» фанаты скандировали имя Абрамовича.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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