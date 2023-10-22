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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Зволле
Экселсиор - Зволле: обзор матча 22 октября 2023
Экселсиор
22.10.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
2 : 4
Завершен
Зволле
39'
Ю. Бас
84'
Т. Пэррот
47'
Ю. Намли
66'
А. Веллиос
73'
Л. Ти
81'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Зволле
90'
+3
Желтая карточка
B. Van Polen
86'
Замена
Р. Томас
️️️️
О. Веланас
86'
Замена
Н. Серрано
️️️️
Ю. Намли
ГОЛ! 2:4!
Т. Пэррот
Пас отдал
Ю. Бас
84'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
К. Дриух
82'
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Веллиос
Пас отдал
Л. Ти
73'
ГОЛ! 1:3!
Л. Ти
Пас отдал
О. Веланас
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
С. Ньюпорт
72'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Н. Аграфиотис
72'
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Веллиос
Пас отдал
З. Бурместер
Замена
Л. Лабру
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
62'
47'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Намли
Пас отдал
Д. ван ден Берг
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бас
Пас отдал
С. Хореманс
39'
38'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ф. Дрейф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Зволле
41
Duke Verduin
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
4
16
Ньюпорт
92
Загре
2
Хореманс
30
Санчес-Фернандес
14
Сандра
24
Дриух
25
Аграфиотис
6
Бас
2-2-5
1
4
Керстен
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
7
Намли
23
2
34
ван ден Берг
9
Ти
18
Веланас
16
Ньюпорт
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
16
Ньюпорт
25
Аграфиотис
19
Пэррот
19
Пэррот
25
Аграфиотис
24
Дриух
10
10
24
Дриух
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
7
Лабру
30
Санчес-Фернандес
18
Веланас
30
Томас
30
Томас
18
Веланас
7
Намли
22
Серрано
22
Серрано
7
Намли
9
Дрейф
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Дрейф
Остались в запасе
Экселсиор
Зволле
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
41
Duke Verduin
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
41
Duke Verduin
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Экселсиор - Зволле
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
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