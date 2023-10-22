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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ренн
Лорьян - Ренн: обзор матча 22 октября 2023
Лорьян
22.10.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
4'
В. Омари (АГ)
45+1'
И. Туре
21'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ренн
90'
+1
Желтая карточка
И. Салах
Замена
Г. Калюлю
️️️️
Т. Ле Бри
83'
76'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Ле Фе
76'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Калимуэндо
66'
Замена
И. Салах
️️️️
Л. Бляс
66'
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Б. Бурижо
48'
Желтая карточка
К. Ву
46'
Замена
К. Ву
️️️️
В. Омари
ГОЛ! 2:1!
И. Туре
45'
+1
21'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бляс
Пас отдал
А. Гуири
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Омари
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
94
Dominique Youfeigane
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
44
Айман Кари
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-2-2-2
38
Мвого
13
Йонгва
27
Менди
55
Туре
3
Тальби
19
Абержель
8
Бакайоко
22
Крупи
11
Ле Бри
15
Айегун
7
Пажи
4-1-2-1-2
30
Манданда
22
Ассиньон
17
Омари
24
Белосян
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
9
Гуири
15
Калимуэндо
11
Ле Бри
24
Калюлю
24
Калюлю
11
Ле Бри
17
Омари
3
Ву
3
Ву
17
Омари
27
Бурижо
20
Дуэ
20
Дуэ
27
Бурижо
28
Ле Фе
32
Ридер
32
Ридер
28
Ле Фе
10
Бляс
7
Салах
7
Салах
10
Бляс
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Лорьян
Ренн
94
Dominique Youfeigane
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
93
Готье Гайо
ВР
5
Жереми Жаке
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
94
Dominique Youfeigane
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
5
Жереми Жаке
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лорьян - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
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