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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Динамо Хьюстон
Портленд - Динамо Хьюстон: обзор матча 22 октября 2023
Портленд
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 49 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Хьюстон
80'
Ф. Мора
11'
Г. Дорси
48'
А. Карраскилья
71'
Г. Дорси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Динамо Хьюстон
90'
Замена
Д. Стерес
️️️️
А. Карраскилья
84'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
84'
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Басси
Замена
Антони
️️️️
К. Браво
82'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Мора
Пас отдал
Эвандер
80'
Желтая карточка
З. МакГроу
74'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Х. Москера
73'
71'
ГОЛ! 0:3!
Г. Дорси
70'
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
67'
Желтая карточка
Э. Эррера
Желтая карточка
Д. Чара
66'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Й. Чара
59'
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Паредес
58'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Карраскилья
45'
+4
Желтая карточка
А. Карраскилья
42'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
41'
Желтая карточка
Микаэл
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дорси
Пас отдал
Э. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
4-3-2-1
22
Бингхэм
26
Браво
13
Жупарич
18
МакГроу
29
Москера
8
Паредес
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
8
Чара
99
Мора
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Эскобар
28
Святченко
16
Микаэл
24
Дорси
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
10
Басси
7
Киньонес
21
Бэйрд
8
Паредес
29
Бланко
29
Бланко
8
Паредес
26
Браво
11
Антони
11
Антони
26
Браво
29
Москера
9
Боли
9
Боли
29
Москера
8
Чара
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Чара
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
8
Карраскилья
5
Стерес
5
Стерес
8
Карраскилья
10
Басси
27
Кайседо
27
Кайседо
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
Остались в запасе
Портленд
Динамо Хьюстон
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Портленд - Динамо Хьюстон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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