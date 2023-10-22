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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Аугсбург
Хайденхайм - Аугсбург: обзор матча 22 октября 2023
Хайденхайм
22.10.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 5
Завершен
Аугсбург
17'
Т. Кляйнденст
18'
Я. Бесте
29'
Ф. Тиц
41'
М. Педерсен
42'
Э. Демирович
64'
Ф. Удуохай
87'
Э. Реджбечай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Аугсбург
Желтая карточка
Т. Зирслебен
90'
+3
87'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Э. Реджбечай
83'
Желтая карточка
М. Бауэр
Замена
Ф. Пик
️️️️
Э. Динкчи
82'
80'
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Н. Дорш
80'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Ф. Тиц
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
Д. Томалья
71'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Т. Кляйнденст
70'
Замена
М. Буш
️️️️
О. Траоре
70'
70'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ф. Йенсен
64'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Удуохай
Пас отдал
Ф. Йенсен
64'
Замена
Иаго
️️️️
С. Михель
Замена
К. Сесса
️️️️
А. Бек
55'
Желтая карточка
А. Бек
52'
45'
+2
Желтая карточка
М. Педерсен
42'
ГОЛ! 2:3!
Э. Демирович
Пас отдал
Ф. Йенсен
41'
ГОЛ! 2:2!
М. Педерсен
Пас отдал
Ф. Тиц
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
31'
29'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тиц
Пас отдал
Ф. Йенсен
ГОЛ! 2:0!
Я. Бесте
Пас отдал
О. Траоре
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
А. Бек
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
4-1-5
22
Мюллер
23
Траоре
4
Зирслебен
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
21
Бек
19
Ференбах
7
Томалья
18
Динкчи
11
Кляйнденст
4-1-1-1-3
1
Дамен
20
Гумни
14
Гаувелеув
2
Удуохай
22
Педерсен
6
Дорш
37
Реджбечай
97
Йенсен
9
Тиц
9
Демирович
11
Михель
18
Динкчи
20
Пик
20
Пик
18
Динкчи
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
7
Томалья
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
7
Томалья
21
Бек
8
Сесса
8
Сесса
21
Бек
11
Кляйнденст
30
Шиммер
30
Шиммер
11
Кляйнденст
11
Михель
57
Иаго
57
Иаго
11
Михель
9
Тиц
5
Бауэр
5
Бауэр
9
Тиц
6
Дорш
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
6
Дорш
97
Йенсен
7
Энгелс
7
Энгелс
97
Йенсен
Остались в запасе
Хайденхайм
Аугсбург
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Хайденхайм - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
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