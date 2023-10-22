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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лугано
Грассхоппер - Лугано: обзор матча 22 октября 2023
Грассхоппер
22.10.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
71'
П. Шурпф
90+3'
Ц. Вильям Нденг
83'
А. Хайдари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лугано
ГОЛ! 2:1!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Т. Корбяну
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
У. Бизлими
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
П. Шурпф
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Хайдари
Желтая карточка
Т. Корбяну
82'
Замена
А. Секо
️️️️
А. Абраши
82'
78'
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Маркеш
73'
Желтая карточка
Л. Лукас Маи
73'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
72'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
ГОЛ! 1:0!
П. Шурпф
Пас отдал
Т. Корбяну
71'
Замена
Б. Финк
️️️️
Г. Моранди
65'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Д. Бабунски
65'
64'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Мачек
64'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
Желтая карточка
Г. Моранди
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
3-5-2
71
Хаммел
16
Ндика Матам
28
3
Паскочи
4
Тоберс
11
Мабиль
7
Нденг
6
Абраши
11
Шурпф
12
Бабунски
11
Моранди
3-2-2-1-2
1
Сайпи
21
Хайдари
26
Маркеш
29
Бельхадж Махмуд
34
Аригони
17
Маи
28
Мачек
14
Саббатини
11
Штеффен
10
Боттани
19
Влади
6
Абраши
15
Секо
15
Секо
6
Абраши
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
Моранди
21
Финк
21
Финк
11
Моранди
12
Бабунски
7
Корбяну
7
Корбяну
12
Бабунски
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
28
Мачек
25
Бизлими
25
Бизлими
28
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
29
Бельхадж Махмуд
26
Маркеш
27
Бабич
27
Бабич
26
Маркеш
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
Остались в запасе
Грассхоппер
Лугано
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Грассхоппер - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
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