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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Эльче
Уэска - Эльче: обзор матча 22 октября 2023
Уэска
22.10.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
5'
Н. Фернандес Меркау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Эльче
Желтая карточка
O. Sielva
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
П. Бигас
78'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Н. Фернандес Меркау
Замена
Д. Боливар
️️️️
К. Хашимото
78'
Замена
R. Tresaco
️️️️
Х. Ньето
78'
Желтая карточка
R. Pulido
74'
71'
Замена
Р. Гути
️️️️
B. Garcés
71'
Замена
C. Salvador
️️️️
Н. Кастро
71'
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
О. Плано
68'
Желтая карточка
Н. Кастро
Желтая карточка
К. Хашимото
67'
Замена
E. Lombardo
️️️️
I. Vilarrasa
67'
Замена
J. Mier
️️️️
Х. Мартинес
67'
Замена
H. Vallejo
️️️️
А. Канте
57'
46'
Замена
Х. Салинас
️️️️
Л. Бланко
21'
Желтая карточка
Л. Бланко
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фернандес Меркау
Пас отдал
А. Фебас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
4
Rubén Pulido
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
18
Borja Garcés
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
1-3-1-5
25
Фернандес
15
2
Ньето
23
42
Хашимото
24
Мартинес
3
20
Обенг
28
Канте
3
4
3-2-1-3-1
8
Сан Роман
18
Клер
3
Бланко
6
Бигас
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
20
Плано
8
Кастро
17
Хосан
18
3
7
7
3
28
Канте
80
80
28
Канте
24
Мартинес
6
6
24
Мартинес
42
Хашимото
9
Боливар
9
Боливар
42
Хашимото
2
Ньето
20
20
2
Ньето
3
Бланко
12
Салинас
12
Салинас
3
Бланко
18
10
Гути
10
Гути
18
7
Фернандес Меркау
20
Моренте
20
Моренте
7
Фернандес Меркау
8
Кастро
10
10
8
Кастро
20
Плано
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
20
Плано
Остались в запасе
Уэска
Эльче
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Уэска - Эльче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
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