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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: онлайн-трансляция 22 октября 2023
Олимпиакос
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Тех. поражение
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
2
Мади Камара
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
23
Родиней
5
Ндой
2
Камара
14
Александропулос
7
Масурас
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
3-1-2-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
37
Младенович
15
Арао
21
Перес
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
31
Джуричич
11
Бернард
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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