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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Сиэтл
Сент-Луис - Сиэтл: обзор матча 22 октября 2023
Сент-Луис
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 50 тур
0 : 2
Завершен
Сиэтл
23'
А. Русняк
38'
Т. Паркер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Сиэтл
90'
+5
Желтая карточка
Н. Лодейро
Замена
C. Martins
️️️️
А. Джексон
88'
87'
Желтая карточка
Д. Атенсио
87'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Русняк
80'
Желтая карточка
Л. Чу
80'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Л. Чу
80'
Замена
О. Варгас
️️️️
Ж. Пауло
Замена
С. Адениран
️️️️
Н. Джоаккини
77'
Замена
Т. Острак
️️️️
A. Markanich
77'
Желтая карточка
Т. Паркер
75'
71'
Желтая карточка
Д. Раген
59'
Замена
Н. Толо
️️️️
Р. Бейкер-Уайтинг
Замена
Д. Страуд
️️️️
A. Watts
46'
Замена
И. Вассилев
️️️️
N. Blom
46'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Паркер
32'
Желтая карточка
К. Рольдан
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Русняк
Пас отдал
К. Рольдан
18'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
3-2-2-3
1
Бюрки
26
Паркер
13
6
4
Нильссон
2
Нервински
23
Левен
20
99
Клаусс
16
Джоаккини
16
Джексон
3-3-2-2
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
6
Пауло
11
Русняк
13
Моррис
7
Чу
27
Бейкер-Уайтинг
12
Атенсио
16
Джексон
12
12
16
Джексон
13
7
Острак
7
Острак
13
20
8
Страуд
8
Страуд
20
6
19
Вассилев
19
Вассилев
6
16
Джоаккини
7
Адениран
7
Адениран
16
Джоаккини
27
Бейкер-Уайтинг
5
Толо
5
Толо
27
Бейкер-Уайтинг
11
Русняк
3
Арреага
3
Арреага
11
Русняк
6
Пауло
3
Варгас
3
Варгас
6
Пауло
7
Чу
14
Лодейро
14
Лодейро
7
Чу
Остались в запасе
Сент-Луис
Сиэтл
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
30
Stefan Cleveland
ВР
22
Келин Роу
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
22
Келин Роу
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сент-Луис - Сиэтл
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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