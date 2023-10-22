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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Отеллос Афиену
АЕЛ - Отеллос Афиену: обзор матча 22 октября 2023
АЕЛ
22.10.2023, воскресенье, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
2 : 1
Завершен
Отеллос Афиену
11'
А. Макрис
86'
Х. Мендоса
71'
E. Nardini
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Отеллос Афиену
Желтая карточка
Х. Мендоса
87'
87'
Замена
L. Ioannou
️️️️
C. Hadjipaschalis
ГОЛ! 2:1!
Х. Мендоса
86'
Замена
В. Папафотис
️️️️
G. Marsh
83'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Ф. Черных
83'
83'
Замена
G. Katsiatis
️️️️
L. Brambilla
Замена
S. Dewaest
️️️️
H. Basto
80'
Желтая карточка
D. da Silva
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
E. Nardini
Желтая карточка
Ф. Черных
68'
64'
Желтая карточка
L. Ramos
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Э. Хенти
61'
Желтая карточка
G. Marsh
52'
46'
Замена
L. Ramos
️️️️
J. L. Garcia Perez
46'
Замена
К. Стамулис
️️️️
K. Kyriakou
41'
Замена
M. Šuto
️️️️
I. Sangaré
ГОЛ! 1:0!
А. Макрис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
15
George Marsh
ЦП
5
Hugo Basto
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
11
Evangelos Andreou
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
82
B. Anang
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
3-1-5
44
Сотериу
66
25
Цука
15
33
Макрис
22
11
Черных
19
Хенти
55
Срнич
2-3-1
43
3
Янсен
5
18
12
8
16
5
91
91
5
15
10
Папафотис
10
Папафотис
15
11
Черных
10
Мендоса
10
Мендоса
11
Черных
19
Хенти
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
19
Хенти
22
Стамулис
22
Стамулис
12
9
9
12
14
14
18
22
22
18
Остались в запасе
АЕЛ
Отеллос Афиену
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
11
Evangelos Andreou
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
82
B. Anang
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Остались в запасе
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
11
Evangelos Andreou
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
82
B. Anang
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - Отеллос Афиену
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
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