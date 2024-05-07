Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Докса Катокопиас
Отеллос Афиену - Докса Катокопиас: обзор матча 07 мая 2024
Отеллос Афиену
07.05.2024, вторник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
3 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
6'
G. Christodoulou
29'
I. Sangaré
79'
I. Sangaré
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Отеллос Афиену - Докса Катокопиас
86'
Красная карточка
В. Кириаку
Желтая карточка
К. Янсен
85'
Замена
A. Marios Mitsis
️️️️
L. Brambilla
85'
Замена
D. Maisuradze
️️️️
G. Christodoulou
85'
ГОЛ! 3:0!
I. Sangaré
79'
78'
Желтая карточка
Г. Фофана
77'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
B. Alceus
Замена
L. Ramos
️️️️
Р. Пич
76'
65'
Замена
B. Sadik
️️️️
M.
65'
Замена
N. Trujić
️️️️
O. Hani
Замена
B. Anang
️️️️
L. Ioannou
65'
Желтая карточка
K. Kyriakou
54'
Желтая карточка
Р. Пич
45'
+1
Желтая карточка
G. Christodoulou
41'
ГОЛ! 2:0!
I. Sangaré
29'
ГОЛ! 1:0!
G. Christodoulou
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
70
Mesca
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
99
Omar Hani
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
39
Demis Maisuradze
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
7
Nikola Trujić
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
1-3-4
1
3
Янсен
18
6
12
22
33
23
7
Пич
3-1-4-2
98
32
Кириаку
23
Антониадес
2
25
Кириаку
21
99
27
Фофана
70
88
Асанте
10
44
44
22
82
82
22
6
39
39
6
21
8
Трайчевски
8
Трайчевски
21
99
7
7
99
70
9
9
70
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Докса Катокопиас
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Отеллос Афиену - Докса Катокопиас
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Tsampalas, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
Новости команд
Все
Отеллос Афиену
Докса Катокопиас
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+