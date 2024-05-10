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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Этникос
Докса Катокопиас - Этникос: обзор матча 10 мая 2024
Докса Катокопиас
10.05.2024, пятница, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
6 : 3
Завершен
Этникос
14'
N. Trujić
17'
B. Sadik
56'
B. Sadik (П)
62'
A. Nabi
90+3'
A. Nabi
19'
A. Perdios
63'
Д. Дразич
74'
P. Lipski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Докса Катокопиас - Этникос
ГОЛ! 5:3!
A. Nabi
90'
+3
Желтая карточка
S. Thandi
77'
74'
ГОЛ! 4:3!
P. Lipski
63'
ГОЛ! 4:2!
Д. Дразич
ГОЛ! 4:1!
A. Nabi
62'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
B. Sadik
56'
53'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
T. Nikolaou
53'
Замена
P. Lipski
️️️️
K. Ilia
53'
Замена
E. Cabrera
️️️️
A. Perdios
Желтая карточка
N. Trujić
37'
19'
ГОЛ! 2:1!
A. Perdios
ГОЛ! 2:0!
B. Sadik
17'
ГОЛ! 1:0!
N. Trujić
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
70
Mesca
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Этникос
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
99
Omar Hani
ЦП
Этникос
33
Andreas Stavrinou
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Manuel De Iriondo
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
20
Luka Lemishko
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
2-1-1-5
98
2
35
Велкоски
8
Трайчевски
70
10
13
9
88
Асанте
7
3-3-4
4
Ристевски
6
2
Иоанну
4
6
Спировски
47
25
71
Дразич
70
Илия
12
25
20
20
25
12
23
23
12
47
30
30
47
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Этникос
61
Alexandros Antoniou
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
99
Omar Hani
ЦП
Главный тренер
Костас Саккас
33
Andreas Stavrinou
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Manuel De Iriondo
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
20
Luka Lemishko
ЦФ
Остались в запасе
61
Alexandros Antoniou
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
99
Omar Hani
ЦП
Остались в запасе
33
Andreas Stavrinou
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Manuel De Iriondo
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
20
Luka Lemishko
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - Этникос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Koumi, Cyprus
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