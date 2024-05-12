Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Отеллос Афиену
Аполлон - Отеллос Афиену: обзор матча 12 мая 2024
Аполлон
12.05.2024, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
4 : 1
Завершен
Отеллос Афиену
17'
А. Сагаль
48'
В. Костаке
49'
Э. Перец
67'
П. Маркеш
52'
L. Brambilla
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Отеллос Афиену
83'
Замена
D. Maisuradze
️️️️
L. Brambilla
78'
Желтая карточка
A. Kopas
Замена
М. Бакенга
️️️️
Э. Перец
78'
73'
Замена
A. Marios Mitsis
️️️️
L. Ioannou
ГОЛ! 4:1!
П. Маркеш
67'
Замена
G. Pontikou
️️️️
А. Сагаль
67'
55'
Замена
C. Kastanas
️️️️
G. Christodoulou
55'
Замена
L. Ramos
️️️️
B. Anang
52'
ГОЛ! 3:1!
L. Brambilla
ГОЛ! 3:0!
Э. Перец
49'
ГОЛ! 2:0!
В. Костаке
48'
Замена
В. Костаке
️️️️
М. Юрчевич
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Сагаль
17'
9'
Желтая карточка
К. Янсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
82
B. Anang
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
20
Валентин Костаке
ЛВ
25
Харис Кириаку
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
39
Demis Maisuradze
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
4-1-2-3
41
Левенбург
4
Юрчевич
2
Дариква
14
Пейберне
3
20
Шполярич
18
30
Панайоту
43
Маркеш
28
Сагаль
7
Перец
1-3-4
69
3
Янсен
18
6
12
22
23
33
82
4
Юрчевич
20
Костаке
20
Костаке
4
Юрчевич
7
Перец
90
Бакенга
90
Бакенга
7
Перец
14
14
28
Сагаль
21
21
28
Сагаль
6
15
15
6
39
39
22
44
44
22
Остались в запасе
Аполлон
Отеллос Афиену
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
25
Харис Кириаку
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
1
Dimitris Tziakouris
ВР
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
25
Харис Кириаку
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Аполлон - Отеллос Афиену
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Tehrany, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Новости команд
Все
Аполлон
Отеллос Афиену
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+