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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Козенца
Сампдория - Козенца: обзор матча 22 октября 2023
Сампдория
22.10.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 10 тур
2 : 0
Завершен
Козенца
59'
Ф. Борини (П)
82'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Козенца
90'
+3
Желтая карточка
М. Вивиани
87'
Желтая карточка
A. Florenzi
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ж. Йепес
87'
Замена
М. Риччи
️️️️
Ф. Борини
87'
87'
Замена
V. Crespi
️️️️
А. Рисполи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
82'
77'
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
Т. Д'Орацио
77'
Замена
A. Florenzi
️️️️
С. Маццокки
69'
Замена
М. Вивиани
️️️️
М. Прашелик
Замена
S. Giordano
️️️️
А. Баррека
69'
69'
Замена
Л. Канотто
️️️️
М. Маррас
Замена
Э. Педрола
️️️️
В. Верре
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Борини
59'
45'
+3
Желтая карточка
М. Прашелик
Желтая карточка
В. Верре
42'
Желтая карточка
Р. Виейра
41'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
39'
39'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
10'
Желтая карточка
М. Маррас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
4-1-2-3
1
Станкович
3
Баррека
87
Гиларди
16
Гонсалес
23
Депаоли
21
Йепес
14
Виейра
26
Верре
19
16
Борини
94
Эспозито
2-3-1-4
1
Микаи
23
Вентури
11
Д'Орацио
3
Рисполи
7
Маррас
14
Чало
7
Прашелик
32
Форте
30
Маццокки
99
Тутино
13
3
Баррека
21
21
3
Баррека
16
Борини
27
Риччи
27
Риччи
16
Борини
21
Йепес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
21
Йепес
26
Верре
17
Педрола
17
Педрола
26
Верре
11
Д'Орацио
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
7
Прашелик
23
Вивиани
23
Вивиани
7
Прашелик
7
Маррас
27
Канотто
27
Канотто
7
Маррас
30
Маццокки
34
34
30
Маццокки
3
Рисполи
17
17
3
Рисполи
Остались в запасе
Сампдория
Козенца
30
Никола Равалья
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
42
Идриз Воца
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
42
Идриз Воца
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Сампдория - Козенца
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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