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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Хольштайн
Ганза - Хольштайн: обзор матча 22 октября 2023
Ганза
22.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Хольштайн
18'
C. Kinsombi
33'
Ф. Арп
56'
Н. Ремберг
58'
Т. Беккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Хольштайн
85'
Замена
J. Sterner
️️️️
Н. Ремберг
82'
Вторая желтая
К. Йоханссон
Замена
L. Hinterseer
️️️️
К. Шумахер
74'
Замена
К. Прегер
️️️️
N. Fröling
73'
Желтая карточка
C. Kinsombi
70'
70'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Ф. Арп
70'
Замена
М. Ивежич
️️️️
Ф. Порат
63'
Желтая карточка
Н. Ремберг
Замена
Д. Штраусс
️️️️
N. Neidhart
61'
61'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Б. Пихлер
58'
ГОЛ! 1:3!
Т. Беккер
Пас отдал
Ф. Сандер
56'
ГОЛ! 1:2!
Н. Ремберг
Пас отдал
Т. Роте
54'
Желтая карточка
К. Йоханссон
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Ж. Брумадо
46'
36'
Желтая карточка
Т. Беккер
33'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Арп
ГОЛ! 1:0!
C. Kinsombi
Пас отдал
А. Россипал
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
14
Dennis Dressel
ЦП
4
Дамиан Россбах
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
3
Марко Коменда
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
2-1-1-5
16
ван дер Верфф
7
14
10
Шумахер
6
Ингелссон
25
Колке
74
Брумадо
16
19
Россипал
4-3-4
3
8
Беккер
5
Йоханссон
4
Роте
16
Сандер
21
Ремберг
11
Пихлер
27
Порат
7
Арп
1
Вайнер
3
Коменда
7
24
Штраусс
24
Штраусс
7
16
10
Прегер
10
Прегер
16
10
Шумахер
16
16
10
Шумахер
74
Брумадо
9
Переа
9
Переа
74
Брумадо
27
Порат
5
Ивежич
5
Ивежич
27
Порат
7
Арп
7
Скрыбски
7
Скрыбски
7
Арп
21
Ремберг
32
32
21
Ремберг
11
Пихлер
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
11
Пихлер
Остались в запасе
Ганза
Хольштайн
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Ганза - Хольштайн
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
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