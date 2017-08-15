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    Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах

    Ход встречи 1/32 финала Кубка Германии, в котором встречались «Ганза» и «Герта», дважды был остановлен арбитром по причине опасного поведения болельщиков на трибунах. Сама встреча закончилась в итоге со счетом 0:2.

    В начале второй половины игры фанаты берлинской команды использовали пиротехнику. Тем же ответили и соперники из Ростока. В результате инцидента были испорчены несколько сидений на стадионе, а также сожжен флаг «Герты».

    ВИДЕО

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 06:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2017, 10:50

      до чего же в мире "диких обезьян" хватает. Вообще таких на фан трибуну допускать только после тщательного анального досмотра.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 августа 2017, 07:43

      Дебилов везде хватает...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr > Danish Dynamite 15 августа 2017, 10:07

      Зато у них салют лучше , чем у меня в городе , на день города :)

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 августа 2017, 07:37

      Для Ганзы приезд Герты это суперзабытый праздник футбола

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 15 августа 2017, 07:30

      такие эмоции, как будто финал

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:18

      Последствия глобализации в евросоюзе.

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