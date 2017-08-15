Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах

Ход встречи 1/32 финала Кубка Германии, в котором встречались «Ганза» и «Герта», дважды был остановлен арбитром по причине опасного поведения болельщиков на трибунах. Сама встреча закончилась в итоге со счетом 0:2.

В начале второй половины игры фанаты берлинской команды использовали пиротехнику. Тем же ответили и соперники из Ростока. В результате инцидента были испорчены несколько сидений на стадионе, а также сожжен флаг «Герты».

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