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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Нордшелланд
Виборг - Нордшелланд: обзор матча 22 октября 2023
Виборг
22.10.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Нордшелланд
68'
Ж. Мануэль Мбом (АГ)
83'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Нордшелланд
87'
Замена
Р. Асконе
️️️️
М. Ингвартсен
87'
Замена
Л. Хей
️️️️
М. Доржель
Замена
Н. Томас
️️️️
И. Йенсен
86'
Замена
Я. Вестер
️️️️
Ж. Залетел
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Ингвартсен
78'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
И. Осман
72'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
А. Джатта
️️️️
А. Эмента
69'
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Мануэль Мбом
Замена
Я. Бонде
️️️️
Д. Якобс
46'
Желтая карточка
А. Эмента
45'
39'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
33
Frederik Damkjer
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
4-1-2-3
1
Лунд
30
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
8
Мбом
23
Якобс
10
Йенсен
18
Эмента
96
Жуниор
3-2-1-1-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
20
Доржель
21
Шельдеруп
15
Осман
7
Ингвартсен
5
Залетел
37
Вестер
37
Вестер
5
Залетел
23
Якобс
6
Бонде
6
Бонде
23
Якобс
10
Йенсен
27
Томас
27
Томас
10
Йенсен
18
Эмента
20
Джатта
20
Джатта
18
Эмента
20
Доржель
3
Хей
3
Хей
20
Доржель
7
Ингвартсен
27
Асконе
27
Асконе
7
Ингвартсен
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
15
Осман
7
Расмуссен
7
Расмуссен
15
Осман
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
19
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
19
Сержинью
ЛВ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
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