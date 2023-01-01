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Вьетнам. Лига V
Команды
Бинь Динь
Результаты
Бинь Динь
Куй Нон
Вьетнам. Лига V
Стадион:
Куй Нон
Тренер:
Доан Куанг Буй
Результаты
Расписание
Таблица
Вьетнам. Лига V. 2024/2025
Вьетнам. Лига V. 2023/2024
22.06 | 13:00
Бинь Динь
2 : 4
Ханой
15.06 | 13:00
Хошимин Сити
1 : 0
Бинь Динь
03.06 | 14:00
Бинь Динь
1 : 5
Конг Ан Ханой
27.05 | 14:00
Тханьхоа
1 : 1
Бинь Динь
18.05 | 14:00
Бинь Динь
2 : 2
Вьеттел
10.05 | 14:00
Дананг
3 : 1
Бинь Динь
04.05 | 14:00
Бинь Динь
2 : 1
Хоангань
18.04 | 15:15
Хайфон
2 : 0
Бинь Динь
12.04 | 13:00
Куангнам
1 : 2
Бинь Динь
06.04 | 14:00
Бинь Динь
0 : 1
Хонглинь Хатинь
08.03 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 0
Бинь Динь
01.03 | 14:00
Бинь Динь
0 : 1
Биньзыонг
24.02 | 14:00
Намдинь
3 : 1
Бинь Динь
16.02 | 13:00
Хоангань
1 : 1
Бинь Динь
08.02 | 14:00
Бинь Динь
1 : 2
Дананг
24.01 | 14:00
Бинь Динь
0 : 0
Намдинь
17.01 | 14:00
Биньзыонг
2 : 1
Бинь Динь
20.11 | 15:15
Конг Ан Ханой
3 : 0
Бинь Динь
14.11 | 14:00
Бинь Динь
1 : 0
Хайфон
10.11 | 14:00
Бинь Динь
1 : 0
Куангнам
02.11 | 13:00
Хонглинь Хатинь
0 : 0
Бинь Динь
27.10 | 15:00
Бинь Динь
2 : 2
Сонглам Нгеан
04.10 | 14:00
Бинь Динь
1 : 4
Тханьхоа
28.09 | 15:15
Вьеттел
0 : 1
Бинь Динь
22.09 | 14:00
Бинь Динь
1 : 2
Хошимин Сити
14.09 | 15:15
Ханой
1 : 0
Бинь Динь
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