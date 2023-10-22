Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - У Крайова 1948
Политехника Яссы - У Крайова 1948: обзор матча 22 октября 2023
Политехника Яссы
22.10.2023, воскресенье, 15:30
Румыния. Лига I, 13 тур
1 : 1
Завершен
У Крайова 1948
12'
A. Roman
90+2'
J. Ibrahim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - У Крайова 1948
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
J. Ibrahim
Замена
R. Ion
️️️️
A. Roman
89'
Замена
A. Ciobanu
️️️️
С. Бус
89'
87'
Замена
V. Pop
️️️️
B. van Durmen
Замена
К. Иту
️️️️
М. Бордеяну
85'
76'
Желтая карточка
G. Buta
72'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
Y. Bahassa
69'
Вторая желтая
L. Lacroix
64'
Желтая карточка
I. Gurau
Желтая карточка
Я. Войтуш
60'
56'
Замена
G. Buta
️️️️
D. Albu
56'
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
A. Padula
56'
Замена
S. Sidibe
️️️️
В. Блэнуцэ
53'
Желтая карточка
A. Padula
Замена
Я. Войтуш
️️️️
L. Phelipe
46'
Замена
А. Георгицэ
️️️️
Ș. Stefanovici
46'
Желтая карточка
L. Phelipe
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
L. Lacroix
44'
Желтая карточка
Y. Bahassa
ГОЛ! 1:0!
A. Roman
Пас отдал
L. Phelipe
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
8
D. Albu
ЦП
34
Danny
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Политехника Яссы
29
Ристо Янков
ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
3-2-3-2
1
32
27
20
18
2
8
37
Бордеяну
22
70
19
Бус
1-3-5
27
28
28
8
34
9
77
Блэнуцэ
30
4
72
37
Бордеяну
67
Иту
67
Иту
37
Бордеяну
20
77
Георгицэ
77
Георгицэ
20
8
23
23
8
19
Бус
17
17
19
Бус
70
25
Войтуш
25
Войтуш
70
30
24
24
30
8
16
16
8
77
Блэнуцэ
51
51
77
Блэнуцэ
Остались в запасе
Политехника Яссы
У Крайова 1948
29
Ристо Янков
ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
20
R. Negru
ЦЗ
1
Robert Popa
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
29
Ристо Янков
ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Остались в запасе
20
R. Negru
ЦЗ
1
Robert Popa
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Политехника Яссы - У Крайова 1948
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Новости команд
Все
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+