Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей

Уважаю Карпина, как отличного игрока в прошлом. Но, незавидная судьба его ожидает в Ростове. Сколько раз можно наступать на одни грабли?
Товарищеский матч «КСМС» – «Ростов» завершился со счетом 1:1.
В составе российского клуба на 39 минуте счет открыл Дмитрий Соловьев. Соперник ростовчан установил окончательный счет на 54 минуте встречи.
Матч стал первым в новой должности для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Экс-тренер «Спартака» принял команду в декабре 2017 года.
После 20 туров чемпионата России подопечные Карпина занимают десятое место. Соревнование возобновится в марте.
Товарищеский матч.
КСМС – Ростов – 1:1 (0:1)