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  • Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей

Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей

18 января 2018, 18:01
2

Товарищеский матч «КСМС»«Ростов» завершился со счетом 1:1.

В составе российского клуба на 39 минуте счет открыл Дмитрий Соловьев. Соперник ростовчан установил окончательный счет на 54 минуте встречи.

Матч стал первым в новой должности для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Экс-тренер «Спартака» принял команду в декабре 2017 года.

После 20 туров чемпионата России подопечные Карпина занимают десятое место. Соревнование возобновится в марте.

Товарищеский матч.

КСМС – Ростов – 1:1 (0:1)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Политехника Яссы Ростов Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Parham
1516289917
Нормалёк для старта!
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Дед Сергей
1516291335
Уважаю Карпина, как отличного игрока в прошлом. Но, незавидная судьба его ожидает в Ростове. Сколько раз можно наступать на одни грабли?
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