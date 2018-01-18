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    Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей

    Товарищеский матч «КСМС»«Ростов» завершился со счетом 1:1.

    В составе российского клуба на 39 минуте счет открыл Дмитрий Соловьев. Соперник ростовчан установил окончательный счет на 54 минуте встречи.

    Матч стал первым в новой должности для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Экс-тренер «Спартака» принял команду в декабре 2017 года.

    После 20 туров чемпионата России подопечные Карпина занимают десятое место. Соревнование возобновится в марте.

    Товарищеский матч.

    КСМС – Ростов – 1:1 (0:1)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 18:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 18 января 2018, 19:02

      Уважаю Карпина, как отличного игрока в прошлом. Но, незавидная судьба его ожидает в Ростове. Сколько раз можно наступать на одни грабли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 18 января 2018, 18:38

      Нормалёк для старта!

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