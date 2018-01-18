Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей

Товарищеский матч «КСМС» – «Ростов» завершился со счетом 1:1.

В составе российского клуба на 39 минуте счет открыл Дмитрий Соловьев. Соперник ростовчан установил окончательный счет на 54 минуте встречи.

Матч стал первым в новой должности для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Экс-тренер «Спартака» принял команду в декабре 2017 года.

После 20 туров чемпионата России подопечные Карпина занимают десятое место. Соревнование возобновится в марте.

Товарищеский матч.

КСМС – Ростов – 1:1 (0:1)