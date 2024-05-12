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Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Херманнштадт
У Крайова 1948 - Херманнштадт: обзор матча 12 мая 2024
У Крайова 1948
12.05.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 9 тур
1 : 3
Завершен
Херманнштадт
48'
В. Блэнуцэ
55'
S. Mino
59'
Г. Янку
82'
Г. Янку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - Херманнштадт
Замена
J. Ibrahim
️️️️
L. Lacroix
83'
82'
ГОЛ! 1:3!
Г. Янку
Пас отдал
D. Iancu
79'
Замена
D. Iancu
️️️️
S. Balaure
79'
Замена
I. Biceanu
️️️️
C. Neguț
Замена
V. Achim
️️️️
V. Pop
72'
Замена
S. Sidibe
️️️️
J. Bauza
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
Г. Янку
Пас отдал
И. Стоица
55'
ГОЛ! 1:1!
S. Mino
Пас отдал
S. Balaure
ГОЛ! 1:0!
В. Блэнуцэ
48'
Замена
A. Chitu
️️️️
Y. Bahassa
46'
46'
Замена
Г. Янку
️️️️
D. Paraschiv
38'
Желтая карточка
S. Mino
30'
Желтая карточка
М. Бутян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
24
V. Pop
ЦП
24
W. Baeten
(К)
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
10
Ианис Стоица
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
У Крайова 1948
21
Mario Enache
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
1-4-4
27
28
28
24
7
24
72
4
30
77
Блэнуцэ
4-2-3
34
4
16
Бутян
5
31
Опруц
96
5
30
10
10
Стоица
28
9
9
28
7
51
51
7
10
29
29
10
96
17
17
96
30
10
Янку
10
Янку
30
Остались в запасе
У Крайова 1948
Херманнштадт
20
R. Negru
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
21
Mario Enache
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
20
R. Negru
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
21
Mario Enache
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча У Крайова 1948 - Херманнштадт
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
2
Количество передач
522
466
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Ион Облеменко
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