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Румыния. Лига I
Команды
У Крайова 1948
Результаты
У Крайова 1948
Крайова
Румыния. Лига I
Стадион:
Спортивный комплекс Крайовы
Тренер:
Николае Дикэ
Результаты
Расписание
Таблица
Румыния. Лига I. 2023/2024
12.05 | 21:30
У Крайова 1948
1 : 3
Херманнштадт
06.05 | 18:00
УТА Арад
3 : 1
У Крайова 1948
27.04 | 17:30
У Крайова 1948
3 : 2
Университатя Клуж
23.04 | 17:00
Волунтари
0 : 0
У Крайова 1948
20.04 | 17:30
У Крайова 1948
1 : 1
Динамо Бухарест
14.04 | 13:30
Ботошани
3 : 1
У Крайова 1948
08.04 | 17:30
Политехника Яссы
0 : 0
У Крайова 1948
31.03 | 14:00
У Крайова 1948
1 : 2
Оцелул
18.03 | 21:30
Петролул
1 : 0
У Крайова 1948
10.03 | 21:45
У Крайова 1948
1 : 2
Университатя
02.03 | 15:00
УТА Арад
3 : 2
У Крайова 1948
27.02 | 17:15
У Крайова 1948
1 : 1
Политехника Яссы
23.02 | 18:00
Херманнштадт
1 : 0
У Крайова 1948
17.02 | 22:30
У Крайова 1948
1 : 3
ЧФР Клуж
09.02 | 18:00
Оцелул
1 : 0
У Крайова 1948
02.02 | 21:00
У Крайова 1948
2 : 1
Динамо Бухарест
26.01 | 21:00
Фарул
1 : 0
У Крайова 1948
19.01 | 21:00
Рапид
4 : 3
У Крайова 1948
19.12 | 18:30
У Крайова 1948
2 : 0
Петролул
15.12 | 18:00
Волунтари
0 : 1
У Крайова 1948
11.12 | 18:00
У Крайова 1948
2 : 0
Ботошани
03.12 | 17:00
Университатя Клуж
2 : 1
У Крайова 1948
27.11 | 18:30
У Крайова 1948
2 : 1
Сепси
12.11 | 22:00
ФКСБ
2 : 1
У Крайова 1948
04.11 | 22:15
Университатя
1 : 1
У Крайова 1948
29.10 | 15:00
У Крайова 1948
2 : 3
УТА Арад
22.10 | 15:30
Политехника Яссы
1 : 1
У Крайова 1948
06.10 | 18:00
У Крайова 1948
1 : 1
Херманнштадт
01.10 | 21:00
ЧФР Клуж
2 : 0
У Крайова 1948
22.09 | 18:00
У Крайова 1948
0 : 2
Оцелул
15.09 | 21:30
Динамо Бухарест
0 : 1
У Крайова 1948
03.09 | 21:30
У Крайова 1948
4 : 0
Фарул
25.08 | 21:30
У Крайова 1948
3 : 5
Рапид
18.08 | 18:30
Петролул
4 : 3
У Крайова 1948
11.08 | 20:30
У Крайова 1948
3 : 1
Волунтари
05.08 | 18:30
Ботошани
0 : 1
У Крайова 1948
28.07 | 18:30
У Крайова 1948
3 : 4
Университатя Клуж
21.07 | 18:30
Сепси
1 : 0
У Крайова 1948
16.07 | 21:30
У Крайова 1948
1 : 3
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