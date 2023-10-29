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Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - УТА Арад
У Крайова 1948 - УТА Арад: обзор матча 29 октября 2023
У Крайова 1948
29.10.2023, воскресенье, 15:00
Румыния. Лига I, 14 тур
2 : 3
Завершен
УТА Арад
29'
A. Chitu
60'
B. van Durmen
37'
A. Fabry (П)
41'
R. Ofosu
64'
C. Micovschi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - УТА Арад
Замена
A. Blidar
️️️️
Y. Bahassa
86'
80'
Замена
D. Rodrigues
️️️️
C. Micovschi
80'
Замена
R. Pop
️️️️
A. Fabry
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
R. Negru
73'
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
G. Buta
73'
73'
Замена
Г. Купер
️️️️
K. Luckassen
64'
ГОЛ! 2:3!
C. Micovschi
Пас отдал
K. Luckassen
ГОЛ! 2:2!
B. van Durmen
60'
Замена
S. Asamoah
️️️️
V. Achim
57'
Замена
S. Sidibe
️️️️
J. Ibrahim
57'
57'
Замена
A. Stahl
️️️️
R. Ofosu
41'
ГОЛ! 1:2!
R. Ofosu
Пас отдал
C. Micovschi
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Fabry
29'
Желтая карточка
K. Luckassen
ГОЛ! 1:0!
A. Chitu
Пас отдал
Y. Bahassa
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
20
R. Negru
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
34
Danny
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
19
Alexandru Iordache
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Albert Stahl
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
3-2-3
27
28
20
16
28
34
72
30
9
3-2-5
5
19
3
Абид
14
21
42
66
15
Конте
22
11
28
15
15
28
77
77
16
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
16
51
51
19
2
2
19
11
77
77
11
22
55
55
22
42
90
Купер
90
Купер
42
Остались в запасе
У Крайова 1948
УТА Арад
8
D. Albu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
19
Alexandru Iordache
ЦЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
8
D. Albu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
19
Alexandru Iordache
ЦЗ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча У Крайова 1948 - УТА Арад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Ион Облеменко
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