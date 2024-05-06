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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - У Крайова 1948
УТА Арад - У Крайова 1948: обзор матча 06 мая 2024
УТА Арад
06.05.2024, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 8 тур
3 : 1
Завершен
У Крайова 1948
6'
K. Luckassen
31'
R. Pop
66'
Ж. Педру
87'
J. Ibrahim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - У Крайова 1948
Замена
D. Iurasciuc
️️️️
K. Luckassen
88'
87'
ГОЛ! 3:1!
J. Ibrahim
Желтая карточка
K. Luckassen
84'
80'
Желтая карточка
L. Lacroix
Замена
D. Rodrigues
️️️️
R. Trif
70'
69'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
J. Bauza
ГОЛ! 3:0!
Ж. Педру
66'
58'
Замена
B. van Durmen
️️️️
V. Pop
Замена
C. Micovschi
️️️️
C. Vulturar
58'
Замена
Ж. Педру
️️️️
R. Pop
57'
46'
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
R. Negru
46'
Замена
A. Chitu
️️️️
V. Achim
Желтая карточка
M. Stolnik
35'
35'
Замена
Y. Bahassa
️️️️
D. Albu
ГОЛ! 2:0!
R. Pop
Пас отдал
R. Trif
31'
11'
Желтая карточка
A. Padula
ГОЛ! 1:0!
K. Luckassen
Пас отдал
И. Эзекиель
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
5
Marko Stolnik
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
15
Cătălin Vulturar
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
8
D. Albu
ЦП
24
W. Baeten
(К)
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
У Крайова 1948
21
Mario Enache
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
2-2-5
5
29
21
15
24
70
Эзекиель
42
55
15
Конте
2-4-3
27
20
28
8
24
7
24
72
4
77
Блэнуцэ
29
2
2
29
42
26
26
42
15
19
19
15
55
8
Педру
8
Педру
55
8
28
28
8
9
9
24
30
30
24
Остались в запасе
УТА Арад
У Крайова 1948
25
Данил Кучер
ВР
20
Andrei David
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
21
Mario Enache
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
20
Andrei David
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Остались в запасе
21
Mario Enache
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча УТА Арад - У Крайова 1948
2
2
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
13
Офсайды
2
4
Количество передач
271
511
Сейвы
5
7
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
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