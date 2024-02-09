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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - У Крайова 1948
Оцелул - У Крайова 1948: обзор матча 09 февраля 2024
Оцелул
09.02.2024, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 25 тур
1 : 0
Завершен
У Крайова 1948
64'
Ш. Бодиштяну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - У Крайова 1948
Желтая карточка
R. Marian Stoian
90'
+2
89'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
D. Albu
Желтая карточка
M. Silva
87'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
85'
Замена
V. Jardan
️️️️
Ф. Масьел
85'
80'
Замена
A. Blidar
️️️️
В. Блэнуцэ
Замена
M. Adascalitei
️️️️
Ж. Ламейра
80'
67'
Желтая карточка
R. Negru
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бодиштяну
Пас отдал
Ф. Масьел
64'
61'
Желтая карточка
A. Chitu
57'
Желтая карточка
A. Padula
Замена
D. Zivulic
️️️️
С. Телеш
56'
Замена
А. Рушевич
️️️️
A. Pop
56'
46'
Замена
Y. Bahassa
️️️️
W. Baeten
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
16
Жоау Ламейра
ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Оцелул
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
11
Анес Рушевич
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
3-1-2-1-3
32
26
25
Ловрич
28
16
Ламейра
31
Чизотти
23
Телеш
10
Бодиштяну
67
Масьел
2
99
2-3-4
27
20
77
Лекиатас
24
8
7
77
Блэнуцэ
4
72
9
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
23
Телеш
92
92
23
Телеш
67
Масьел
22
22
67
Масьел
16
Ламейра
26
26
16
Ламейра
99
11
Рушевич
11
Рушевич
99
24
28
28
24
77
Блэнуцэ
15
15
77
Блэнуцэ
Остались в запасе
Оцелул
У Крайова 1948
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Оцелул - У Крайова 1948
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
14
Офсайды
2
1
Количество передач
335
430
Сейвы
1
3
Точность передач %
61
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
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Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
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Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
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