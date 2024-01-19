Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - У Крайова 1948
Рапид - У Крайова 1948: обзор матча 19 января 2024
Рапид
19.01.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 22 тур
4 : 3
Завершен
У Крайова 1948
43'
Э. Красники
76'
А. Ррахмани (П)
82'
R. Onea
90+4'
B. Burmaz
25'
D. Albu
51'
W. Baeten
56'
A. Blidar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - У Крайова 1948
Замена
Ю. Кристя
️️️️
А. Ррахмани
90'
+7
ГОЛ! 4:3!
B. Burmaz
90'
+4
87'
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
A. Chitu
83'
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
A. Blidar
ГОЛ! 3:3!
R. Onea
Пас отдал
P. Iacob
82'
78'
Желтая карточка
J. Ibrahim
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Ррахмани
76'
Замена
A. Albu
️️️️
Р. Оайдэ
70'
69'
Замена
S. Sidibe
️️️️
W. Baeten
67'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
J. Bauza
Замена
O. El Sawy
️️️️
К. Кыржан
61'
Замена
B. Burmaz
️️️️
Ф. Хасани
61'
56'
ГОЛ! 1:3!
A. Blidar
Пас отдал
D. Albu
51'
ГОЛ! 1:2!
W. Baeten
Пас отдал
J. Bauza
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Э. Красники
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Красники
Пас отдал
Ф. Хасани
43'
26'
Желтая карточка
D. Albu
25'
ГОЛ! 0:1!
D. Albu
Пас отдал
J. Bauza
Желтая карточка
R. Onea
8'
6'
Желтая карточка
A. Blidar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
99
Bogdan Ungureanu
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
A. Ionita II
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
1
Sorin Mogosanu
ВР
24
V. Pop
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
4-3-1-2
31
Молдован
19
22
6
47
Браун
26
Оайдэ
88
Джокович
10
Кыржан
7
Красники
7
Ррахмани
8
Хасани
2-4-3
27
20
5
8
7
15
24
4
72
9
7
Ррахмани
6
Кристя
6
Кристя
7
Ррахмани
26
Оайдэ
25
25
26
Оайдэ
10
Кыржан
42
42
10
Кыржан
7
Красники
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Красники
8
Хасани
11
11
8
Хасани
24
51
51
24
15
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
15
Остались в запасе
Рапид
У Крайова 1948
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
99
Bogdan Ungureanu
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
24
V. Pop
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
1
Robert Popa
ВР
1
Sorin Mogosanu
ВР
34
Danny
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
99
Bogdan Ungureanu
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
1
Robert Popa
ВР
1
Sorin Mogosanu
ВР
34
Danny
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Рапид - У Крайова 1948
1
3
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
17
Офсайды
5
1
Количество передач
390
303
Сейвы
1
8
Точность передач %
76
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
14
4
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Новости команд
Все
Рапид
У Крайова 1948
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+